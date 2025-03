Programa do Imposto de Renda 2025 já está disponível para download Foto: Agência BrasilO Programa Gerador de Declaração (PGD) do Imposto de Renda 2025 já pode... Taktá|Do R7 13/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h07 ) twitter

Receita federal

Foto: Agência BrasilO Programa Gerador de Declaração (PGD) do Imposto de Renda 2025 já pode ser baixado no site da Receita Federal. A entrega da Declaração do Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (DIRPF) começa na próxima segunda-feira (17) e deve ser feita até o dia 30 de maio.

