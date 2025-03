Sesc oferece exames gratuitos para mulheres comerciárias no bairro dos Barris Foto: Reprodução/CNC SescmamografiaO Serviço Social do Comércio (Sesc) está disponibilizando exames médicos gratuitos para mulheres... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 11h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mamografia

Foto: Reprodução/CNC SescmamografiaO Serviço Social do Comércio (Sesc) está disponibilizando exames médicos gratuitos para mulheres em Salvador. A ação, voltada para comerciárias e suas dependentes, ocorre até o dia 11 de abril e exige que as pacientes estejam com a credencial Sesc em dia.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Taktá:

ACM Neto próximo governador da Bahia? Paraná Pesquisa aponta 52% das intenções de voto para ex-prefeito

Idosa que inspirou filme com Fernanda Montenegro morou em Salvador após denunciar tráfico no RJ

Incêndio atinge lagoa em Feira de Santana e gera alerta sobre descarte irregular de lixo