Trump interrompe programa de Biden e revoga status legal de 530 mil imigrantes

Taktá|Do R7

22/03/2025 - 19h37 (Atualizado em 22/03/2025 - 19h37 )

Foto: Reprodução/Twitter Donald Trump Donald Trump De acordo com aviso do “Federal Register” nesta sexta-feira (21), O governo dos Estados Unidos irá revogar status legal temporário de 530 mil imigrantes, entre eles, cubanos, haitianos, nicaraguenses e venezuelanos. O ato faz parte da política do governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

