Turistas se despedem de Salvador e já planejam retorno para o Carnaval 2026

Foto: Otávio Santos / Secom PMSApós dias intensos de festa, os turistas que lotaram Salvador para o Carnaval 2025 começaram a deixar a cidade nesta quinta-feira (6), levando na bagagem memórias inesquecíveis e a promessa de retorno no próximo ano. Com mais de 1,2 milhão de visitantes, o evento registrou um aumento de 1,9% em relação ao último Carnaval antes da pandemia, consolidando-se como o maior Carnaval de rua do mundo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e descubra mais sobre as experiências dos foliões!

