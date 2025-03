UFRB abre concurso público e oferece 68 vagas para professores Foto: Divulgação/UFRBUniversidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h07 ) twitter

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Foto: Divulgação/UFRBUniversidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) anuncia a abertura de um concurso público com 68 vagas para professores em diferentes centros de ensino da instituição. A seleção foi divulgada no Diário Oficial da União e contempla unidades localizadas em diversas cidades do estado da Bahia.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as vagas e como se inscrever!

