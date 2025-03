VÍDEO: Médico morre durante parto na Bahia; filho participou de tentativa de reanimação Foto: ReproduçãoO cirurgião geral Francisco Xavier do Carmo Filho morreu neste domingo (23) após sofrer... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: ReproduçãoO cirurgião geral Francisco Xavier do Carmo Filho morreu neste domingo (23) após sofrer uma parada cardíaca enquanto realizava um parto no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, na Bahia. Ele teve o mal súbito por volta das 15h30, no centro cirúrgico. Equipes médicas tentaram reanimá-lo por cerca de oito ciclos, sem sucesso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre essa tragédia que abalou a comunidade médica.

Leia Mais em Taktá:

Vitória apura sabotagem após fumaça azul ser disparada em entrada do time na final do Baianão

No Dia Mundial de Combate à Tuberculose, OMS alerta: falta de investimento ameaça milhões de vidas

Simm oferece 30 oportunidades de emprego e estágio em Salvador nesta terça-feira (25)