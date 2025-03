VÍDEO: PM bate o capacete em ciclista após briga no trânsito em Luís Eduardo Magalhães Foto: Reprodução/Redes Sociaisciclista agredido por pm em LEMUm policial militar, que estava fardado mas fora... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 13h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 13h46 ) twitter

ciclista agredido por pm em LEM

Foto: Reprodução/Redes Sociais ciclista agredido por pm em LEM Um policial militar, que estava fardado mas fora de serviço, agrediu um ciclista com golpes de capacete após ser “fechado” pelo homem na Avenida Airton Sena, no bairro Santa Cruz em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, neste sábado (15). As câmeras de segurança registraram o momento exato da agressão.

