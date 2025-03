Volante da seleção brasileira, Bruno Guimarães crítica presidente da Conmebol Foto: Vitor Silva (CBF)Bruno Guimarães em coletivaO volante da Seleção Brasileira e do Newcastle, Bruno... Taktá|Do R7 19/03/2025 - 18h27 (Atualizado em 19/03/2025 - 18h27 ) twitter

Bruno Guimarães em coletiva

Foto: Vitor Silva (CBF)Bruno Guimarães em coletivaO volante da Seleção Brasileira e do Newcastle, Bruno Guimarães, demonstrou indignação ao comentar a polêmica fala do presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Alejandro Domínguez. Durante uma entrevista coletiva, na terça-feira (18).

Saiba mais sobre a crítica de Bruno Guimarães e as repercussões desse episódio no esporte consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

