‘Eclipse solar’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (12) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

A Lua cobre completamente o Sol durante um eclipse solar total Christian Hartmann/Reuters - 12.08.2026

“Eclipse solar” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta quarta (12). O fenômeno ocorreu na tarde de quarta, por volta das 12h58. Moradores do hemisfério norte, como na Groenlândia, Islândia e demais países da Europa, puderam apreciar o evento.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 14h36 desta quarta (12). Confira: