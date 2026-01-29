Fóssil encontrado no Rio Grande do Sul revela criatura até então desconhecida Espécie semelhante a um lagarto teria pertencido a um raro grupo de animais que viveram há mais de 240 milhões de anos

Um fóssil de um crânio com aproximadamente 10 milímetros encontrado em Novo Cabrais, no Rio Grande do Sul, revelou uma criatura até então desconhecida: um pequeno lagarto que habitou a Terra há mais de 240 milhões de anos.

Os paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria, que descobriram o artefato, acreditam que o animal teria pertencido a um raro grupo de espécies extintas que viveram durante os períodos Permiano e Triássico.

O paleontólogo Rodrigo Muller comentou a importância da descoberta: “Temos poucos fósseis desses animais e esse nos ajuda a entender como esses animais evoluíram nesses ecossistemas que antecedem a origem dos dinossauros e qual era o papel ecológico deles”.

