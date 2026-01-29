Logo R7.com
Tecnologia e Ciência

Fóssil encontrado no Rio Grande do Sul revela criatura até então desconhecida

Espécie semelhante a um lagarto teria pertencido a um raro grupo de animais que viveram há mais de 240 milhões de anos

Tecnologia e Ciência|Do R7, com RECORD NEWS

  • Google News

Um fóssil de um crânio com aproximadamente 10 milímetros encontrado em Novo Cabrais, no Rio Grande do Sul, revelou uma criatura até então desconhecida: um pequeno lagarto que habitou a Terra há mais de 240 milhões de anos.

Os paleontólogos da Universidade Federal de Santa Maria, que descobriram o artefato, acreditam que o animal teria pertencido a um raro grupo de espécies extintas que viveram durante os períodos Permiano e Triássico.


O paleontólogo Rodrigo Muller comentou a importância da descoberta: “Temos poucos fósseis desses animais e esse nos ajuda a entender como esses animais evoluíram nesses ecossistemas que antecedem a origem dos dinossauros e qual era o papel ecológico deles”.

