Google Trends: crescem buscas sobre o lançamento do iPhone 16e Disponível nas versões de 128GB, 256GB e 512GB de armazenamento, aparelho conta com recursos avançados, como o Apple Intelligence Tecnologia e Ciência|Do R7 20/02/2025 - 15h40 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h40 )

As buscas sobre o lançamento do iPhone 16e, o novo modelo da Apple, estão em alta, aponta o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares pesquisados na internet. O aparelho conta com recursos avançados, como o Apple Intelligence, conectividade via satélite e o chip A18, garantindo desempenho rápido e eficiente.

No Brasil, o preço inicial será de R$ 5.799 durante a pré-venda. O lançamento do aparelho, disponível nas versões de 128GB, 256GB e 512GB de armazenamento, está previsto para o dia 28/2.