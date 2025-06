Justiça condena Facebook a pagar R$ 40 milhões por danos morais por vazamento de dados São duas ações civis públicas; indenizações chegam a R$ 20 milhões por dano coletivo e R$ 5.000 por danos individuais, cada Tecnologia e Ciência|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Primeira decisão sobre o caso foi em 2023 Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) manteve nesta quinta-feira (5) a condenação da rede social Faceboo k por dano moral coletivo e individual pelo vazamento de dados de usuários da rede, do Messenger e do aplicativo de mensagem WhatsApp em 2018 e 2019. São duas ações civis públicas, e as indenizações chegam a R$ 20 milhões por dano coletivo e R$ 5.000 por danos individuais, cada uma. A decisão inicial que condenou o Facebook pelo vazamento de dados foi de 2023, mas a empresa recorreu.

O procurador Fernando Martins, do Ministério Público de Minas Gerais, defendeu o dever de segurança que está descrito no código de defesa do consumidor e na própria Constituição Federal. “Quando não há controle efetivo de dados, o que vai acontecer é o uso indevido, ou pior, inseguro dessas informações”, pontua.

As ações foram movidas pelo Instituto Defesa Coletiva. A presidente do comitê técnico do instituto, advogada Lillian Salgado, celebrou a decisão e pontuou a relevância de ações de tutela coletiva — instrumento jurídico que protege direitos e interesses que transcendem a esfera individual. “Nenhuma empresa, por maior que seja, está acima da lei. E os direitos digitais são direitos humanos”, declarou.

A advogada afirma que a empresa confessou o vazamento de informações mundialmente, o que seria uma violação do código de defesa do consumidor, do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo ela, houve “flagrante ofensa a diversos direitos dos consumidores”.

‌



O R7 entrou em contato com a Meta, responsável pelas redes envolvidas, e aguarda retorno.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp