Pirossomas: entenda quem são as criaturas de até 18 m que ameaçam o ecossistema marinho Aparentemente inofensivos, os ‘picles do mar’, como também são chamados, têm aparecido com frequência em praias da costa oeste dos EUA

Em meio as mudanças climáticas, uma criatura tem aparecido com maior frequência em praias da costa oeste dos EUA, os pirossomas, o que chamou a atenção de pesquisadores da Universidade do Estado do Oregon.

Aparentemente inofensivos, esses seres gelatinosos e transparentes podem chegar a até 18 m de comprimento e representar uma ameaça ao ecossistema marinho, segundo o estudo publicado na revista NewScientist.

Isso porque, a presença dos “picles do mar”, como também são chamados, compromete a oferta de alimentos para outros animais.

“Os pirossomas consomem animais na base da cadeia alimentar e retêm essa energia. Eles estão retirando do sistema a energia de que os predadores precisam”, explicou Lisa Crozier, cientista pesquisadora do NOAA Fisheries Northwest Fisheries Science Center e coautora do artigo.

Pirossomas são colônias

Apesar de parecer um animal, os pirossomas são na realidade uma colônia formada por milhares de seres chamados zooides e, segundo a pesquisa citada acima, não são predados por outros animais marinho.

Eles se reproduzem assexuadamente, por meio da clonagem de cada membro conectado ao tubo que formam por meio dessa união, e costumam ser encontrados em águas com temperatura entre 7 a 30°C.