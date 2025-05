Saiba qual é o item usado diariamente que pode ser 75 vez mais sujo que vaso sanitário Pesquisa aponta que objeto usado todos os dias acumula milhões de bactérias; veja dicas de como higienizar sua casa Tecnologia e Ciência|Do R7 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 ) twitter

Milhões de bactérias se escondem em itens que usamos diariamente em casa Pexels

Você já parou para pensar qual é o objeto mais sujo da sua casa? Se você apostou no assento do vaso sanitário, errou feio. Segundo estudos recentes, um item doméstico comum — e usado o tempo todo — pode abrigar até 75 vezes mais bactérias do que o próprio vaso do banheiro: o sofá!

Todos os dias, você e seus familiares, visitas, e até mesmo os pets usam o sofá. O número elevado de bactérias se dá por partículas de restos de alimentos, pele morta, entre outras coisas que se acumulam no local — e nós nem percebemos. São mais de 500 mil bactérias aeróbicas mesófilas por 100cm quadrados. Já o vaso sanitário tem “apenas” 6.800 bactérias deste tipo por 100cm quadrados, enquanto o lixo da cozinha soma 6.000.

Outros itens que podem te surpreender são o notebook, capaz de carregar 5.800 bactérias aeróbicas mesófilas por 100cm quadrados, e o controle remoto de televisão, com 3.700. Outro exemplo é a maçaneta de portas, que apresenta 1.800 desses microrganismos por 100cm quadrados.

Como manter a higiene em casa?

De acordo com recomendações do Ministério da Saúde, as medidas básicas para manter sua casa higienizada são:

Lave bem as mãos: Capriche na lavagem. Esfregue dedos, unhas, punhos, palma e dorso com água e sabão. E nada de toalha de pano — seque com papel descartável para evitar acúmulo de bactérias.

Álcool gel é seu aliado: Além de higienizar as mãos quando não der para lavar, o álcool 70% também serve para desinfectar objetos que você vive encostando, como celular, teclado, controle remoto, maçaneta, etc.

Evite o tocar no rosto: Sabia que a gente encosta no rosto sem perceber dezenas de vezes por dia? Evite levar a mão aos olhos, nariz e boca sem garantir que ela está limpa — é por aí que muitos vírus e bactérias entram no corpo.

Como limpar seu sofá?

Aposte em uma mistura simples de água morna com vinagre branco e algumas gotinhas de detergente neutro. Umedeça um pano limpo (não encharque!) e passe suavemente sobre o tecido. Finalize com um pano seco. E se o sofá for de couro, vale usar um hidratante específico depois da limpeza.