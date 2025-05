Cientistas descobrem bactéria que conduz eletricidade como um fio Micro-organismo pode abrir caminho para tecnologias mais sustentáveis e revolucionar o uso de energia no futuro Internacional|Do R7 09/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/05/2025 - 02h00 ) twitter

Descoberta pode representar um avanço promissor para aplicações em bioenergia e tecnologias sustentáveis Reprodução/oregonstate.edu

Pesquisadores da Universidade Estadual do Oregon, nos Estados Unidos, descobriram uma nova espécie de bactéria com uma habilidade impressionante: ela é capaz de conduzir eletricidade como se fosse um fio. O micro-organismo, que vive no solo e pertence à família das Geobacter, pode representar um avanço promissor para aplicações em bioenergia e tecnologias sustentáveis.

O estudo foi publicado nesta semana e deu à bactéria o nome de Geobacter timberlakei, em homenagem à tribo nativa americana Yurok, tradicional da região onde o micro-organismo foi identificado.

A bactéria foi encontrada em sedimentos do solo da região de Timberlake Wetland, no Oregon, e chamou atenção por sua capacidade de transferir elétrons para fora do próprio corpo — algo semelhante ao funcionamento de um fio elétrico. Segundo os cientistas, essa habilidade permite que ela interaja com metais ou outros elementos do ambiente de forma bioeletroquímica.

“Esses micro-organismos vivem em ambientes pobres em oxigênio, como sedimentos aquáticos, e usam metais como forma de respiração. Eles basicamente ‘respiram’ óxidos de ferro do mesmo jeito que nós respiramos oxigênio”, explicou Frank Reardon, um dos autores do estudo.

Os Geobacter já eram conhecidos da ciência por sua habilidade de gerar pequenas correntes elétricas, mas a nova espécie surpreendeu por sua eficiência. Os pesquisadores acreditam que ela pode ser usada no futuro em baterias biológicas, sensores ambientais e até no tratamento de resíduos tóxicos.

Homenagem à tribo indígena

Outro destaque do estudo foi o nome dado à nova bactéria. Em sinal de respeito à terra onde a descoberta foi feita, os cientistas batizaram o micro-organismo de timberlakei, uma homenagem ao povo Yurok — tribo indígena do noroeste da Califórnia e do sul do Oregon. A equipe ressaltou que a escolha foi feita em parceria com representantes locais e carrega um simbolismo de conexão entre ciência e cultura.

A pesquisa ainda está em estágio inicial, mas já levanta entusiasmo na comunidade científica por seu potencial disruptivo. A expectativa é que, com mais testes, a Geobacter timberlakei ajude a inspirar novas formas de gerar e utilizar energia de forma limpa e eficiente.