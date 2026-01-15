Uai-Sat, o satélite mineiro, é lançado ao espaço e chefe de missão comemora: ‘Parecia final de Copa do Mundo’
Foguete que o transportava desapareceu ao atingir 370 km de altitude e não concluiu missão
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Um satélite desenvolvido com tecnologia da Universidade Federal de São João del-Rei, em Minas Gerais, foi lançado ao espaço nesta semana. Conhecido como Uai-Sat, ele foi lançado de um centro espacial na Índia, mas devido a alguns imprevistos, o foguete não pôde concluir a missão.
Em entrevista ao News 19 horas, o chefe de missão do Uai-Sat, João Pedro Polito, explicou que o projeto que começou em 2024 tinha três objetivos: validação de uma tecnologia — desenvolvida pela faculdade mineira — em órbita, coleta de dados para o agronegócio e internet das coisas, e um sistema de monitoramento de raios e tempestades.
“Dentro dessa parte de coleta de dados para o agronegócio, o principal objetivo era levar conectividade para fazendas onde não há sinais de internet, telefone e outras tecnologias de comunicação [...] Agora, da parte de monitoramento de raios e tempestades foi um processo desenvolvido pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que tinha como validação medir pulsos que os raios gerariam e seriam captados do espaço”, argumentou o especialista.
Leia mais
João Pedro também revelou que o projeto foi construído durante seus anos letivos como universitário, ao lado de outros três colegas. No momento do lançamento, não faltou emoção para os cientistas.
“A gente brinca que parecia uma final de Copa do Mundo, nos pênaltis. Então na hora que começou a contagem regressiva, e na hora que o satélite começou a subir com o foguete ficamos muito apreensivos porque a qualquer momento poderia dar um problema [...] Na hora que houve a separação do terceiro estágio, uns minutos depois dessa separação, o foguete começou a girar descontroladamente e fez com que ele não conseguisse atingir a altitude orbital”, lamentou.
Mesmo assim, o lançamento representa um avanço significativo para Minas Gerais e a ciência do país.
Busque no R7
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!