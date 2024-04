Terceiro TIM Music Noites Cariocas terá realidade virtual e primeira loja da operadora no Morro da Urca (RJ) Operadora de telegonia aposta em conectividade e experiências diferenciadas para encantar o público do festival que leva seu nome; evento começa hoje (5)

A terceira edição do TIM Music Noites Cariocas, que começa nesta sexta-feira (5), será palco para novas experiências de conectividade e relacionamento com o público. O evento mais uma vez integra a robusta plataforma de música da TIM e é uma oportunidade para a operadora testar ativações, além de reforçar pilares importantes da marca como a sustentabilidade. Serão oito dias de festival com grandes nomes da MPB, ritmos variados e presença de mais de 2 mil pessoas por noite.

Dentre os destaques, está a imersão por meio de realidade virtual, que permitirá ao público explorar novos pontos de vista do Morro da Urca e sentir a vibração do palco dos shows. A conectividade é garantida pela rede 5G da TIM.

A operadora foi a primeira a disponibilizar a tecnologia em um dos maiores cartões postais do Brasil e reforçou a cobertura, também no 4G, para que os clientes possam curtir o evento ao mesmo tempo em que postam os melhores momentos em suas redes sociais ou compartilham com quem não está por perto.

Outra aposta da empresa é uma loja oficial para venda de chips e acessórios como capas, power banks, cabos, entre outros. É a primeira vez que a TIM opta por ter um ponto comercial no Morro da Urca, repetindo o sucesso da ação em outros eventos.

Nas redes sociais, um squad de celebridades e influenciadores fará a cobertura do TIM Music Noites Cariocas, mostrando os shows e os diferentes ambientes do festival, incluindo a área VIP da empresa para clientes e convidados. Estão confirmados nomes como Thalita Massoto, Socorro Sassone (do programa “Ilhados com a Sogra”), Ivan Baron, Heislane Vieira, Orlando Caldeira e Canal dos Caçadores.

“Estamos felizes em ter nosso nome em mais uma edição do Noites Cariocas, um festival tão simbólico para a cidade que também é a casa da TIM. É nosso primeiro evento no Rio em 2024 – teremos outros em seguida – e vamos aproveitar para experimentar novas possibilidades de relacionamento com o público, seja com comunicação, por meios comerciais e com novidades tecnológicas. Na ativação, a ideia tangibilizar a inovação da marca, principalmente, por meio do nosso protagonismo no 5G. Será, sem dúvida, mais um sucesso para nossa plataforma de música”, comenta Camila Ribeiro, Diretora de Advertising e Branding da TIM.

Outro importante asset da marca que a TIM quer destacar em seus eventos é o compromisso com as melhores práticas ambientais e sociais. Por isso, além dos cuidados essenciais com reciclagem de resíduos e economia de energia, a empresa realizou uma ação que oferecia 30% de desconto na compra de ingressos do TIM Music Noites Cariocas para quem descartasse lixo eletrônica nas urnas disponíveis em lojas da operadora.

Programação para todos os gostos

A terceira edição do TIM Music Noites Cariocas terá quatro finais de semana consecutivos de shows. A abertura acontece hoje com o cantor e pianista Guilherme Arantes, seguida do show de Ritchie, conhecido por hits como “Menina Veneno” e “A Vida Tem Dessas Coisas”.

No sábado (6) sobe ao palco L7nnon, destaque no cenário do rap e funk nacional com hits como “Ai, Preto!” e “Freio da Blazer”.

Na sexta-feira que vem (12), a dobradinha fica com Blitz, grupo surgido nos anos 80, comandado por Evandro Mesquita, e Fernanda Abreu, ex-Blitz, cantando sucessos solo como “Rio 40 graus” e “Veneno da Lata”.

No sábado (13), o Noites Cariocas recebe cantora Agnes Nunes, seguida de Marina Lima celebrando 40 anos de carreira no show “Nas ondas de Marina”.

Na sexta-feira (19) será a vez de Zeca Pagodinho. No sábado (20) terá show de Ana Carolina. Na sexta (26) a banda Bala Desejo se apresentará. Para encerrar, show de Seu Jorge no sábado (27).

TIM MUSIC NOITES CARIOCAS

Local: Parque Bondinho Pão de Açúcar

Endereço: Av. Pasteur, 520 - Urca, Rio de Janeiro - RJ

Site: www.timmusicnoitescariocas.com.br

Vendas: Ingressos a partir de R$ 180 (meia)

Capacidade: 2.100 pessoas

AGENDA DE SHOWS

5 de abril (sexta-feira): Ritchie e Guilherme Arantes

6 de abril (sábado): L7nnon

12 de abril (sexta-feira): Blitz e Fernanda Abreu

13 de abril (sábado): Agnes Nunes e Marina Lima

19 de abril (sexta-feira): Zeca Pagodinho

20 de abril (sábado): Ana Carolina

26 de abril (sexta-feira): Bala Desejo

27 de abril (sábado): Seu Jorge