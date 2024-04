TIM cria frente para crescer no mercado IoT Com TIM IoT Solutions, operadora reforça sua expertise na transformação digital da Indústria Brasileira, com foco no Agronegócio, Utilities, Logística e Indústria 4.0

Alto contraste

A+

A-

(Divulgação/TIM Brasil)

Tendo como diferencial a maior rede de Internet das Coisas do País, a TIM – operadora líder no 5G e com 100% de cobertura 4G no Brasil – cria a TIM IoT Solutions.

O objetivo é usar sua expertise para alavancar a transformação digital da indústria brasileira e ser a principal habilitadora de novos negócios com o uso da internet das coisas. O foco são os segmentos do Agronegócio, Utilities, Logística e Indústria 4.0, de acordo a meta traçada pela companhia que estabeleceu o IoT como um dos seus pilares estratégicos no ano passado.

A operadora quer crescer impulsionada pela previsão de aumento de receitas de IoT no Brasil, que será quatro vezes maior em cinco anos, considerando o período de 2022 a 2027. Por isso, a TIM IoT Solutions, frente que reúne o vasto e diferenciado portfólio de IoT da companhia, é dedicada a digitalização de processos, automação operacional e eficiência produtiva dos seus clientes corporativos.

“A conectividade é fundamental para habilitar o IoT. E, com TIM IoT Solutions, unimos a expertise adquirida nas parcerias com empresas líderes nos seus segmentos com a nossa infraestrutura, que é a maior do país. Em um movimento inédito no mercado, a TIM entra num novo patamar ao habilitar a transformação digital de ponta a ponta nos nossos clientes, indo além da conectividade. Assim como fizemos no Agronegócio, queremos ser protagonistas nos segmentos de Utilities, Logística e Indústria 4.0”, anuncia o VP de Receitas da TIM, Fabio Avellar.

Os resultados comprovam que a TIM vem impulsionando a produtividade em setores essenciais da indústria brasileira: os contratos já somam mais de R$ 300 milhões em receitas nos últimos 18 meses. E, em linha com o pilar ESG da companhia, pode-se observar impactos sociais importantes, como a inclusão digital de mais de 1,3 milhão de pessoas no campo e outras milhares em comunidades, escolas públicas e unidades de saúde, que ficam próximas às áreas cobertas.

Líder no Agronegócio, com equipes de engenheiros agrônomos

Líder na cobertura 4G no campo, com mais de 16 milhões de hectares conectados, a TIM foi a primeira operadora a focar no Agronegócio, um setor que representa um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) no país.

O pioneirismo na cobertura rural vem desde 2018, com a criação do projeto 4G TIM no Campo, que inovou ao usar a mesma tecnologia da cidade para o campo por meio da rede 4G em 700MHz, com amplo alcance e menor custo para os produtores.

A partir daí, a TIM tornou-se referência no setor, contando desde engenheiros agrônomos em suas equipes até parcerias com mais de 30 principais grupos do agronegócio brasileiro, como São Martinho, BP Bunge, Citrosuco, Amaggi, Adecoagro, entre outros.

Além disso, com a missão de levar conectividade para todo campo brasileiro e apoiar o desenvolvimento do Brasil, a TIM é cofundadora da iniciativa ConectarAGRO, junto a outras grandes empresas, referências no seu campo de atuação.

Estradas à portos conectados e Cidades Inteligentes habilitadas

Por meio de parcerias com as concessionárias CCR RioSP, EcoRodovias, EPR e Grupo Way Brasil, a TIM também se tornou referência na conectividade de estradas, incluindo o maior eixo viário do país, por onde mais de 50% do Produto Interno Bruto (PIB) é transportado. A operadora cobre hoje mais 4,5 mil km de rodovias concessionadas.

Em Utilities, a companhia tem 150 mil pontos de iluminação pública instalados por todo o país, impulsionando as “Cidades Inteligentes”. Em 2022, a empresa desenvolveu a solução TIM Smart Lighting para a telegestão da iluminação pública em municípios brasileiros. Os clientes são PPPs de Iluminação Pública (Parcerias Público-Privadas) tais como Engie e IPSul. A operadora já atende as cidades de Porto Alegre, Curitiba, Santa Luzia, Uberaba, entre outras.

Também tem expertise em projetos de rede privativa 5G, como na Brasil Terminal Portuário (BTP), em logística, e na Stellantis, na Indústria 4.0, com primeiro piloto 5G em uma planta industrial do Brasil. A operadora fornece ainda conectividade em mineradoras, como Anglo American. Vale ressaltar que a companhia lançou a solução TIM IoT Platform, que permite conectar e gerenciar diferentes máquinas e equipamentos industriais, proporcionando uma única interface para o monitoramento de toda a planta industrial.

Segundo estimativa da ISG Provider Lens™, por exemplo, há a perspectiva de que 27,1 bilhões de dispositivos estejam conectados no Brasil até 2025. E, de acordo com estudo da International Data Corporation (IDC) até o final de 2024, 50% das empresas deverão estar em etapas de planejamento ou em prova de conceito para projetos de IoT.

“Para que se tenha uma ideia, no Agronegócio, o total de área de cultivo e pecuária no país é de 350 milhões de hectares. No setor de Logística, 55 mil quilômetros de rodovias serão leiloados para conectividade obrigatória em um total de 1,7 milhão de quilômetros de estradas. Em Utilities, há uma previsão de mais de 15 milhões de postes de iluminação em PPPs até 2026. Internamente, já temos um robusto time de especialistas que trabalham no desenvolvimento de novas soluções E2E (End-to-end) com a missão de tornar a companhia líder em soluções IoT nessas quatro verticais”, finaliza Avellar.