Santa Catarina investe no mercado de cafés especiais com tecnologia, cuidado e tradição

Santa Catarina aposta na produção de cafés especiais para recuperar seu protagonismo no setor, simbolizado pelo ramo de café na bandeira do estado. Focando em qualidade e tecnologia, pesquisadores e produtores visam atender a um mercado exigente e em crescimento. Veja ainda nesta edição do Agro Saúde e Cooperação: a rede de negócios que surge em torno do grão, escolas de baristas, espaços de torrefação e até a produção de cervejas especiais.