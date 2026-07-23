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Evento traz novidades sobre distribuição de insumos agropecuários

Encontro tem temas estratégicos e melhores práticas para o desenvolvimento do profissional

Record News Rural|Do R7

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O Congresso Andav 2026 será um ponto de encontro importante para o networking e atualização dos profissionais que atuam no setor da distribuição de insumos agropecuários.

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