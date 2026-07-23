Dupla de irmãos troca o videogame pela vara de pescar e viraliza na internet

Dois irmãos de 12 e 4 anos estão chamando a atenção na internet ao trocar as tradicionais brincadeiras infantis pelas aventuras da pescaria. Incentivados pelos pais e pelo avô, Davi e João Henrique transformaram o passatempo em um verdadeiro sucesso nas redes sociais.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!