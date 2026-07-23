Dupla de irmãos troca o videogame pela vara de pescar e viraliza na internet
Crianças mostram habilidade na beira do lado e contam que já pegaram peixe de mais de 100 kg
Dois irmãos de 12 e 4 anos estão chamando a atenção na internet ao trocar as tradicionais brincadeiras infantis pelas aventuras da pescaria. Incentivados pelos pais e pelo avô, Davi e João Henrique transformaram o passatempo em um verdadeiro sucesso nas redes sociais.
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