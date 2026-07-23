Produção de flores chega a mil dúzias por semana em Gravatá (PE)
Atividade gera 2.000 empregos, mas produtores reclamam da falta de mão de obra
A cidade de Gravatá, no agreste pernambucano, é a maior produtora de flores de corte do Norte e Nordeste do Brasil.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Evento traz novidades sobre distribuição de insumos agropecuários
Encontro tem temas estratégicos e melhores práticas para o desenvolvimento do profissional
Dupla de irmãos troca o videogame pela vara de pescar e viraliza na internet
Crianças mostram habilidade na beira do lado e contam que já pegaram peixe de mais de 100 kg
Brasil faz banco de antígenos contra febre aftosa
Reserva nacional tem capacidade de fornecer até R$ 10 milhões de doses de vacinas em caso de emergência
Pesquisadores da UFMG criam fertilizante sustentável
Produto é menos nocivo ao meio ambiente, e vem com promessa de tornar setor mais independente
Começa a colheita da melancia em região produtora do Piauí
Irrigação e investimentos ajudam agricultor a dobrar a produtividade
Cotações do milho variam de acordo com a região produtora
Lentidão no início da colheita e vendedores cautelosos fizeram as cotações oscilarem
Exportadores brasileiros miram no mercado asiático
Embarques para a China já bateram recorde no primeiro semestre deste ano
Produção brasileira de azeite de oliva bate recorde
Resultado representa crescimento de 496,75% em comparação com o ano de 2025
Maior oferta pressiona preços da laranja de mesa
Já o período de entressafra da lima ácida tahiti tem sustentado os valores
Produtor de São Paulo aposta no cultivo do canéfora
Espécie representa 30% da produção nacional; variedade se adapta ao noroeste paulista
Cidade de Pernambuco produz mais de 22 milhões de frutas por ano
Maior produtora do estado, região investe na cultura desde a década de 1980
Entenda o impacto das tarifas dos Estados Unidos para o agro
Governo norte-americano encerrou a investigação comercial depois de cerca de um ano
Brasil assume posto de maior produtor de carne
País possui maior rebanho do mundo e já era maior exportador global
Cotação das carnes bovina e suína vão na contramão do frango
Consumo moderado pressiona bovinos e suínos; frango ganha espaço pela maior competitividade