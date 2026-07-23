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Produção de flores chega a mil dúzias por semana em Gravatá (PE)

Atividade gera 2.000 empregos, mas produtores reclamam da falta de mão de obra

Record News Rural|Do R7

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A cidade de Gravatá, no agreste pernambucano, é a maior produtora de flores de corte do Norte e Nordeste do Brasil.

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