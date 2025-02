Confeiteiro envia áudio para irmã e desaparece Antônio Henrique Barbosa Filho, de 28 anos, contou no áudio que havia um homem estranho rondando seu local de trabalho, em Manaus (AM) Amazonas Record|Do R7 12/02/2025 - 14h55 (Atualizado em 12/02/2025 - 14h55 ) twitter

Em Manaus (AM), um confeiteiro desapareceu, após enviar áudios para a família. Antônio Henrique Barbosa Filho, de 28 anos, saiu de casa para o trabalho, no dia 5 de fevereiro, e não foi mais visto. Antes de sumir, o jovem enviou um áudio para a irmã dizendo que havia um homem estranho rondando seu local de trabalho.

No dia do desaparecimento, Antônio estava com R$2 mil em espécie. A suspeita é que o crime se trate de latrocínio, visto que a moto do jovem foi encontrada em uma área de mata do Ramal do Brasileirinho, junto com a carteira vazia.

De acordo com a família de Antônio, moradores do Brasileirinho contaram que ouviram gritos de socorro na noite do crime. O caso está sendo investigado pela polícia, mas a família segue sem respostas sobre o paradeiro de Antônio.