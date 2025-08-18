Culinária amazonense é declarada referência da gastronomia Entre as iguarias regionais, estão o tambaqui e o pirarucu, além de pratos que incluem tucupi e jambu Amazonas Record|Do R7 18/08/2025 - 20h45 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h45 ) twitter

A culinária de Manaus (AM) foi considerada patrimônio cultural e referência da gastronomia. Entre as iguarias regionais, estão o tambaqui e o pirarucu, além de pratos únicos que refletem a riqueza da floresta e dos rios amazônicos. A cidade também possui pratos que incluem tucupi e jambu, e sobremesas de frutas regionais, como tucumã e cupuaçu.