Indígena é acusado de abusar sexualmente das próprias filhas Homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável dentro do hospital em que uma das crianças estava internada Amazonas Record|Do R7 29/01/2025 - 16h19 (Atualizado em 29/01/2025 - 16h19 )

Em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas, um professor indígena de 30 anos foi preso acusado de abusar sexualmente das três filhas.

O homem foi flagrado cometendo o crime dentro do banheiro de um hospital onde uma das meninas, de apenas 3 anos de idade, estava internada.

Segundo a polícia, a criança sofre abusos desde bebê.

O pai foi preso em flagrante por estupro de vulnerável e conduzido pelos agentes.