Mistério: homem é sequestrado e morto a tiros em Manaus Identificado como Renan Cavalcanti, ele foi encontrado com pelo menos 13 perfurações pelo corpo Amazonas Record|Do R7 08/07/2025 - 20h55 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h55 )

Um homem foi sequestrado e morto a tiros no Conjunto João Paulo, em Manaus (AM). Identificado como Renan Cavalcanti, ele foi encontrado com pelo menos 13 perfurações pelo corpo. Um amigo dele, Wagner, também foi baleado, mas foi socorrido. O crime, que começou com um sequestro, ainda é um mistério para a polícia.