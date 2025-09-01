Projeto Faixa Liberada transforma centro de Manaus em espaço de lazer A iniciativa, que atraiu 18 mil pessoas em um único dia para a Av. Getúlio Vargas, tem como objetivo promover a saúde e resgatar a confiança no centro histórico Amazonas Record|Do R7 01/09/2025 - 20h54 (Atualizado em 01/09/2025 - 20h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto ‘Faixa Liberada’ revitalizou o centro de Manaus (AM) após abrir a Av. Getúlio Vargas para atividades de lazer aos domingos. A iniciativa, que atraiu 18 mil pessoas em um único dia, tem como objetivo promover a saúde, resgatar a confiança no centro histórico e fortalecer os laços comunitários. No último domingo (31), famílias e atletas aproveitaram o espaço para caminhadas, danças e passeios.