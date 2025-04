Abratel visita sede da Qualcomm em San Diego e discute potencial do 5G Broadcast Após a NAB Show, representantes da radiodifusão nacional visitaram empresa para conhecer avanços da tecnologia para TV aberta Brasília|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 16h10 (Atualizado em 15/04/2025 - 16h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Representantes da Abratel visitam sede da Qualcomm Abratel/Divulgação

Logo após a NAB Show 2025, maior feira de tecnologia e mídia do mundo, a comitiva da Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) fez uma parada estratégica em San Diego, Califórnia, na sede da Qualcomm, uma das gigantes mundiais da inovação tecnológica.

“A visita da Abratel à Qualcomm representa uma iniciativa estratégica de estreitar laços institucionais, promover o intercâmbio tecnológico e ampliar o entendimento mútuo sobre os desafios e oportunidades dos setores de radiodifusão e de comunicações móveis”, celebra Maximiliano Martinhão, diretor de Relações Governamentais da Qualcomm.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O objetivo do encontro foi entender os avanços mais recentes no universo da conectividade e da transmissão digital. Executivos, representantes de órgãos reguladores e engenheiros puderam acompanhar apresentações técnicas e ver de perto uma demonstração de um protótipo do 5G Broadcast.

“O 5G Broadcast, por ser um padrão 3GPP, permite a transmissão de conteúdo de TV aberta diretamente para smartphones de maneira eficiente e padronizada. Essa tecnologia permite aos radiodifusores um avanço significativo na distribuição de informação e entretenimento diretamente às pessoas por meio do celular, e possibilita ainda benefícios às operadoras móveis na gestão do tráfego de internet”, explica Martinhão.

‌



O principal diferencial da tecnologia é a sua capacidade de entregar conteúdos de alta qualidade para um grande número de usuários simultaneamente, o que pode revolucionar a forma como eventos ao vivo — como partidas de futebol, shows ou coberturas jornalísticas — são distribuídos.

Expandir a programação

A expectativa é de que a tecnologia possa complementar a televisão digital aberta e expandir o alcance da programação em regiões onde o acesso à internet ainda é limitado ou instável. Além do setor de mídia, o 5G Broadcast pode impactar áreas como educação a distância, alertas de emergência e até publicidade geolocalizada.

‌



“Embora o 5G Broadcast ainda não tenha sido adotado como padrão para a TV 3.0 móvel no Brasil, seu potencial para complementar os sistemas existentes e expandir o acesso à informação por meio do celular são elementos que têm chamado a atenção das empresas de radiodifusão”, enfatiza o diretor.

Representante da Qualcomm fala com brasileiros da Abratel Abratel/Divulgação

A visita marcou o encerramento da programação oficial da comitiva da Abratel nos Estados Unidos e reforçou o interesse do setor em se alinhar às tendências globais de inovação.

‌



Para Samir Nobre, diretor-geral da Abratel, “a visita à Qualcomm, juntamente com a participação na NAB SHOW, proporcionou uma visão estratégica sobre o futuro da televisão e, principalmente, sobre os novos modelos de negócios que poderão surgir para as emissoras”, avalia.

A Qualcomm e o Brasil

Além de soluções tecnológicas, a Qualcomm reforça a presença no Brasil com projetos voltados à inclusão digital e o fortalecimento de políticas públicas. Por meio da iniciativa Qualcomm® Wireless Reach™, a companhia tem projetos para ampliar o acesso à educação e saúde no país.

Atualmente, o programa mantém dois ativos: o ASCON (Aluno Sempre Conectado) e o SIM Maternidade (Saúde Inteligente Móvel).

Lançado em 2022, o ASCON é fruto de uma parceria com o Instituto Crescer, em Goiânia (GO), e tem como objetivo preparar professores e estudantes para os desafios da era digital com metodologias ativas e ferramentas tecnológicas de ponta, como notebooks, plataformas educacionais, laboratórios móveis de realidade virtual e até um chatbot formativo.

Qualcomm é uma das maiores empresas do segmento no mundo Abratel/Divulgação

Já na área da saúde, o SIM Maternidade, aplicativo desenvolvido pela MTM Tecnologia, auxilia as gestantes do município de Campina Grande (PB) a acompanharem o pré-natal. Elas podem monitorar agendamentos, registrar sintomas, acessar resultados de exames e receber orientações sobre vacinas e cuidados com a saúde.

Ao mesmo tempo, profissionais da rede pública têm acesso rápido às informações e dados clínicos das pacientes, permitindo tomadas de decisão mais ágeis e eficazes.

“Os profissionais de saúde também podem acessar os resultados dos exames do paciente, avaliar a necessidade de futuros procedimentos ou acompanhamento e tomar providências antes da próxima consulta do paciente, colaborando com o Sistema Único de Saúde - SUS brasileiro”, afirma Martinhão.

*Com colaboração de Amanda Salviano, enviada especial a Las Vegas (Nevada), e Yasmim Santos

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp