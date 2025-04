Agenda Legislativa do Agro 2025 é lançada e norteia projetos cruciais no Senado Federal

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil apresentou a Agenda Legislativa do Agro 2025 durante uma sessão solene no Senado Federal. O documento analisa 87 projetos de lei essenciais para os produtores rurais, distribuídos em oito eixos temáticos, como tributação, meio ambiente e infraestrutura. O presidente da CNA, João Martins, ressaltou a importância do apoio técnico da confederação para alinhar os interesses do setor produtivo com o parlamento.



Entre as prioridades estão a consolidação do marco temporal e a tipificação de invasão de terra como crime. O vice-presidente da CNA destacou a necessidade de rever o modelo de seguro rural para melhor atender ao setor.



