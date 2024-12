Ampliação da área irrigada no país pode gerar R$ 37 bilhões a mais no PIB Nacional

Um estudo inédito revelou que a ampliação de 6 milhões de hectares na área irrigada do Brasil até 2040 tem o potencial de adicionar R$ 37,1 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB). Os resultados foram apresentados no 2º Workshop Setor Agropecuário e a Gestão da Água – Polos de Agricultura Irrigada, organizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). O evento destacou a importância da irrigação para o crescimento econômico e a sustentabilidade no setor agropecuário.