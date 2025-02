Aprenda a fazer moqueca de camarão com legumes regionais

A chef Oliveira compartilha sua receita de moqueca de camarão adicionando legumes da região no programa Agro RECORD. Os ingredientes principais incluem 150 g de camarão médio limpo, 300 ml de bisque e legumes como pimentões coloridos e cebola. A preparação começa com o refogado de alho e cebola, seguido pela adição do camarão. Após os legumes serem cozidos no caldo à base de bisque, a moqueca é finalizada em cerca de três minutos. A chefe ressalta a importância dos legumes locais para enriquecer o sabor e a textura da moqueca. O prato é servido ao final da demonstração culinária.