Aprenda a fazer uma deliciosa pamonha da roça em um local especial na divisa de Goiás

Maurício Vidal ensina a fazer pamonhas doces e salgadas, começando pela colheita do milho em um milharal. O milho é ralado em um ralador elétrico e peneirado para obter o creme. Manteiga derretida, açúcar e uma pitada de sal são adicionados à massa. As palhas são moldadas em copinhos que recebem queijo ou linguiça frita antes de serem cozidas em água fervente. Além da receita, o local oferece atividades ao ar livre e hospedagem para visitantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!