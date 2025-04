Brasília sedia a segunda edição do Cana Summit para debater o futuro do setor sucroenergético

A segunda edição do Cana Summit ocorreu em Brasília, reunindo produtores, autoridades e especialistas para discutir o futuro do setor sucroenergético. O evento incluiu painéis sobre infraestrutura, segurança e reforma tributária, com a presença de representantes de países como Colômbia, México e Austrália.



Segundo José Guilherme, CEO da Orplana, o Summit é essencial para fortalecer a produção de cana no Brasil. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ressaltou a importância do uso do combustível renovável e o crescimento da produção de etanol no estado.



O Brasil negocia a venda de etanol para o Japão e planeja aumentar a mistura de etanol na gasolina de 27% para 30%, decisão que impacta diretamente o mercado interno. Mesmo com uma expectativa positiva para o setor, a produção de etanol deve cair 3% na safra 2025-2026.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!