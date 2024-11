Cervejas brasileiras de sabores inovadores conquistam júri popular em Brasília

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realizou a etapa do júri popular do Prêmio CNA Brasil Artesanal de cerveja para escolher as melhores cervejas do concurso. O público experimentou amostras de dez cervejas, sendo cinco de alta fermentação, e outras cinco de baixa fermentação. Os dez classificados para a fase do júri popular são do Distrito Federal, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo.