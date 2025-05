Com entrada gratuita, Brasília recebe o maior festival de hambúrgueres do país

A capital está sediando o maior festival de hambúrgueres na Praça Lúcio Costa, no centro de Brasília. O evento conta com 20 estandes oferecendo uma variedade de comidas e bebidas. Entre as opções estão hambúrguer artesanal, batata frita com bacon e cheddar, cones de salgadinhos e churros.



Uma visitante comentou sobre a dificuldade em escolher entre tantas deliciosas opções inéditas. O festival, que também oferece atrações musicais e uma área para crianças, é gratuito e ocorre até às 23h deste domingo (4), atraindo pessoas de todas as idades.



