Criadores de suínos no DF investem em inovação e bem-estar animal

No Distrito Federal, uma fazenda se destaca na criação de suínos, empregando mais de 100 funcionários e produzindo 100 mil suínos por ano. Com um plantel de 4 mil matrizes, os animais passam por fases específicas de gestação e amamentação, com duração de 116 e 25 dias, respectivamente. A ração é produzida internamente, utilizando grãos cultivados pela própria fazenda, o que representa 70% dos custos de produção.



A fazenda adota rigorosos cuidados de biossegurança, que incluem quarentena e exames para novos animais, permitindo a produção de material genético para outras propriedades. Marco Aurélio, gerente de produção, destacou a importância do bem-estar animal: "As baias coletivas imitam a formação natural de grupos dos suínos, garantindo conforto e saúde aos animais”.