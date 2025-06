Diplomatas de 16 países conhecem riquezas culturais de Luziânia, Entorno do DF

O projeto Embaixadores do Entorno levou diplomatas de 16 países a Luziânia, com o objetivo de conhecer a cultura e beleza do estado de Goiás. O dia começou com um café da manhã local, seguido de um bate-papo sobre a história da cidade, que tem 300 anos.



Os embaixadores visitaram casarões históricos, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e experimentaram a culinária no Clube Pescar. A visita também incluiu uma feira de artesanato local, uma praia artificial e um passeio de catamarã pelo Lago Corumbá IV. Durante o evento, foram discutidos futuros projetos para fortalecer laços culturais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!