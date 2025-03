Família em Goiás cultiva cana-de-açúcar e produz cachaça premiada há 200 anos

A família Galeno, em Alexânia, cidade que fica à cerca de 80 km de Brasília, se dedica ao cultivo da cana-de-açúcar e à fabricação de cachaça artesanal e orgânica há dois séculos. A tradição teve início no Ceará em 1808 com o coronel José Felix de Azevedo e Sá e migrou para o Goiás em 1986.



Atualmente, 2 mil litros são engarrafados diariamente, sendo mais de 90% exportados para os Estados Unidos e Europa. A propriedade inclui um restaurante que atrai muitos turistas e eventos, com planos para futuras hospedagens. Caio Galeno representa a nova geração que mantém viva essa tradição familiar.



