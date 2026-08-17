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R7 Brasília

Festa da Uva e do Vinho em Planaltina (DF) encerra com atrações para toda a família

Último dia da festa conta com feira de produtos derivados da uva e diversas atividades

Agro Record|Do R7

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A 6ª edição da Festa da Uva e do Vinho em Planaltina (DF) ocorre neste domingo (16) e tem entrada gratuita. O evento destaca produtos derivados da uva, como sucos e cachaça, e reúne setores econômicos e culturais regionais. "Todo mundo que prova leva uma garrafa, não consegue, porque além de ser muito diferente, tem uma qualidade muito boa," afirma Mateus, um dos produtores.

Além disso, há opções gastronômicas variadas e atrações como a Fazendinha para crianças. O encerramento contará com um show gratuito do cantor Murilo Huff no Parque de Exposições às 23 horas.

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