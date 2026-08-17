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Festival Celeiro Sertanejo revela novos talentos da música em Brasília

Três artistas se apresentam e competem por vaga na próxima fase do festival

Agro Record|Do R7

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No Festival Celeiro Sertanejo, três artistas se apresentam: Renan Bittencourt, Bel Brandão e Lucas Ferreira. A votação será aberta nas redes sociais após o programa. Os dois mais votados seguem para a próxima fase. Vitória Neves atua como madrinha dos artistas. Cada um compartilha sua trajetória musical e expressa gratidão pela oportunidade de participar do evento que visa revelar novos talentos da música sertaneja em Brasília.

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