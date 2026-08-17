Prepare uma saborosa lasanha de frango na roça
Dicas para fazer uma deliciosa lasanha de frango com molho branco e de tomate
Neste domingo (16), aprenda a preparar uma lasanha de frango feita no disco Arado. Comece cozinhando o peito de frango na panela de pressão, utilizando temperos como açafrão, chimichurri, cebola e pimentão. Após o cozimento, desfie o frango e misture-o ao molho de tomate. Para complementar, prepare um molho branco com manteiga, farinha, leite e ervas.
Na montagem, alterne camadas de massa pré-cozida, carne, molhos e queijo no disco Arado. Cozinhe tudo em fogo a lenha por dez minutos. Sirva com arroz branco ou batatas e um suco de morango para acompanhar. Aproveite!
Últimas
Festival Celeiro Sertanejo revela novos talentos da música em Brasília
Três artistas se apresentam e competem por vaga na próxima fase do festival
Terceiro Fórum de Liderança Feminina Sindical Rural é realizado em Brasília
Encontro discute a importância da mulher no agro e busca fortalecer sua presença na liderança sindical
Festa da Uva e do Vinho em Planaltina (DF) encerra com atrações para toda a família
Último dia da festa conta com feira de produtos derivados da uva e diversas atividades
Couve kale ganha espaço no DF e conquista consumidores
Adaptável ao clima local, a couve kale é um trunfo nutricional e econômico para produtores
Receita de família: chef Paulo Pereira ensina como preparar uma tradicional rabada bovina
Brasília saboreia rabada especial de Paulo, que aprendeu a receita tradicional com a mãe
Festival Celeiro Sertanejo seleciona 12 artistas; conheça os participantes
Evento seleciona 12 artistas para competição musical e busca novos nomes da música sertaneja
Reality show busca novos talentos da música sertaneja em Brasília e região
Projeto selecionará 12 artistas para uma jornada até a final, com histórias de cantores em busca de espaço musical
Cerrado ganha destaque pela diversidade de sabores e potencial alimentar
Especialista destaca a riqueza de mais de 1.200 sabores no Cerrado, promovendo conhecimento e preservação
Colheita de morangos atrai visitantes para experiência rural no Lago Oeste (DF)
Projeto reúne 40 famílias que cultivam mais de 75 mil pés de morango em uma área de preservação ambiental
Sistema que une lavoura, pecuária e floresta aumenta sustentabilidade no Cerrado
Sistema Agrosilver-Pastoril pode contribuir para o sequestro de até 100 toneladas de carbono por hectare
Chef ensina preparo de geleia de morango orgânico com apenas três ingredientes
Receita aproveita a água da própria fruta e pode ser feita com diferentes tipos de açúcar ou até sem adição
Jabuticaba é reconhecida como uma das 100 melhores frutas do mundo
A fruta brasileira conquistou a 19ª posição em ranking internacional, destacando sua importância
Embrapa Cerrados revoluciona cultivo de baru com sistema integrado
Consórcio com café e outras culturas aumenta produção e sustentabilidade no Cerrado
Fazenda no Mato Grosso mostra como tradição e tecnologia caminham juntas
A Fazenda Camparino investe em melhoramento genético e sucessão familiar para manter seu legado