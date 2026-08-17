Prepare uma saborosa lasanha de frango na roça

Neste domingo (16), aprenda a preparar uma lasanha de frango feita no disco Arado. Comece cozinhando o peito de frango na panela de pressão, utilizando temperos como açafrão, chimichurri, cebola e pimentão. Após o cozimento, desfie o frango e misture-o ao molho de tomate. Para complementar, prepare um molho branco com manteiga, farinha, leite e ervas.



Na montagem, alterne camadas de massa pré-cozida, carne, molhos e queijo no disco Arado. Cozinhe tudo em fogo a lenha por dez minutos. Sirva com arroz branco ou batatas e um suco de morango para acompanhar. Aproveite!