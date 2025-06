Produção de frango está protegida, diz Secretaria de Agricultura após gripe aviária

A gripe aviária foi confirmada no Zoológico de Brasília , que está interditado enquanto aguardam novos resultados. A Secretaria de Agricultura assegura que a produção de ovos e frangos permanece segura para consumo. Um pombo monitorado testou negativo para o vírus e o Distrito Federal descartou outros casos suspeitos na região.



O secretário destacou o baixo risco para humanos, recomendando que a população notifique aves com comportamento atípico, como postura anormal e sintomas respiratórios. O Brasil registrou 171 casos desde 2023.



