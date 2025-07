Produtores do Entorno do DF se destacam em concurso de queijo artesanal da CNA

Foi realizada a cerimônia de entrega do prêmio Brasil Artesanal Edição Queijos. Produtores rurais de Alexânia e da Cidade Ocidental, em Goiás, foram reconhecidos entre os finalistas. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) premiou 15 produtores em três categorias: tradicional, com maturação entre 30 e 180 dias; tratamento térmico; adições de ingredientes. Os três primeiros colocados receberam prêmios em dinheiro e selos de participação.



