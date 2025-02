Projeto Galinhas Felizes melhora a vida das aves poedeiras em Goiás

Uma pesquisadora do Instituto Federal Goiano de Morrinhos coordena iniciativa que melhora a vida das galinhas poedeiras em Goiás. Rogéria Cardoso é responsável pelo projeto Galinhas Felizes que retira as aves das gaiolas e oferece piquetes, fuleiros e ninhos, promovendo um ambiente mais natural. Além do impacto positivo na produção, a iniciativa se expandiu para pequenos produtores e a agricultura familiar, com destaque para a possibilidade de implementação com baixo custo inicial. Rogéria incentiva o uso de recursos disponíveis na propriedade, enfatizando que a melhoria pode ser alcançada com o que já se tem à disposição.