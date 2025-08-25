Raça bovina africana chega ao Brasil e criadores iniciam processo de inseminação

A raça bovina boran, originária da África Oriental, foi importada para o Brasil pelo Paraguai. Criadores do Entorno do Distrito Federal receberam os embriões na Fazenda Vale Rico. Diego Mendes, um dos criadores, destacou as características da raça, que tem alta resistência a climas extremos, doenças tropicais, boa fertilidade e qualidade de carne.



Após 15 anos de tentativas, 108 embriões chegaram do Paraguai, e 27 vacas receptoras estão participando do processo. "A raça boran tem características econômicas que complementam muito o rebanho nacional", afirma o pecuarista.



A expectativa é que os primeiros bezerros nasçam em nove meses e meio. Os produtores, incluindo o sócio Godofredo Gonçalves, esperam diversificar a genética e melhorar a qualidade da carne no mercado nacional, visando tornar a região uma referência na pecuária de corte.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!