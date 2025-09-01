Logo R7.com
R7 Brasília

Receita da semana com sabor nordestino: carne de sol com arroz de leite e queijo coalho

Aprenda a preparar um prato nordestino apreciado no DF com a Chef Maria Luiza Araújo

Agro Record|Do R7

Chef Maria Luiza Araújo iniciou sua carreira em Brasília como auxiliar e se tornou expert na culinária, compartilha uma receita tradicional nordestina. O prato, carne de sol com arroz de leite e queijo coalho, inclui ingredientes como manteiga, cebola, carne seca desfiada, molho bechamel e nata, finalizado no forno e servido com mandioca frita. Segundo Lucas, supervisor do restaurante, é uma das refeições mais populares. A degustação confirma o sucesso com elogios ao sabor autêntico.

