Santuário de vida silvestre e a riqueza da produção agrícola e pecuária de Pirenópolis (GO)

Fazenda Vagafogo alia laticínios de qualidade com experiências únicas na natureza

Agro Record|Do R7

Goiás produziu quase 3 bilhões de litros de leite em 2024, destacando-se como o quinto maior produtor nacional. Em Pirenópolis, a Fazenda Vagafogo transforma leite em variados laticínios, como queijos e sobremesas. Além disso, oferece um brunch interativo, que encanta pela degustação de sabores locais.

A experiência vai além do paladar, com trilhas que conectam visitantes à natureza e à história da fazenda, que é um exemplo de sustentabilidade e turismo rural. "A proposta é mostrar que vivemos do que plantamos e produzimos", afirma um dos responsáveis pela fazenda.

