Terceiro Fórum de Liderança Feminina Sindical Rural é realizado em Brasília

Mulheres atuantes no campo e na representação sindical participaram do 3º Fórum de Liderança Feminina Sindical Rural em Brasília. O evento contou com debates sobre a importância da mulher no setor agropecuário. João Martins, presidente da CNA, pediu que as participantes assumam posições de liderança nas suas bases.



Gherda Barreto, da FAO, destacou 2026 como o ano internacional da mulher agricultora. A vice-presidente da Organização Mundial dos Agricultores, Fiona Simpson, ressaltou a necessidade de estruturas para aumentar a presença feminina. A senadora Tereza Cristina defendeu maior participação feminina no sistema sindical brasileiro. Carminha Mício, vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia, incentivou as mulheres a buscarem liderança.