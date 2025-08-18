Variedade de hortaliças orgânicas impulsiona cultivo no Distrito Federal

A região de Sobradinho II, no Distrito Federal, se destaca no cultivo de hortaliças orgânicas com variedade e inovação. Produzindo cerca de 75 mil itens por mês, a propriedade, liderada pelo gerente de produção Thomas da Costa Marinho, utiliza técnicas como barreiras naturais de capiacu e joaninhas para controle de pragas.



A diversidade inclui cenouras roxas e brancas, além de abastecer 90% do mercado local com alface americana. Entre 2019 e 2024, a região alcançou quase 268 mil toneladas, marcando recordes de colheita de hortaliças.



