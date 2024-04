Veja a íntegra do Agro Record DF deste domingo (17) O programa mostra as principais novidades sobre o agronegócio na região Centro-Oeste

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários ganha novo conselho diretor. Safra da goiaba no DF deve passar das sete mil toneladas em 2024. E ainda: arroz com linguiça e muita música com o cantor Sam Duarte.